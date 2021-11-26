Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKKKCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da olası faaliyetlerin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; sosyal medya sitelerinde PKK/KCKPYD/YPG/YPJ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda sabah 06.30 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında H.Y. (56), A.B. (29), M.E.A. (56), R.E. (23) ve A.D. (39) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İ.A. (49) isimli şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin ikamet aramasında 5 adet akıllı cep telefonu, 1 adet toplumsal olaylarda sıklıkla kullanılan bez parçası ve bir adet dergi elde edildi.

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