Mercimek, yerel basına destek istedi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 14.oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı on dördüncü oturumunda İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, günlük yayınlanan basına destek olunduğunu belirterek, haftalık, 15 günlük ve aylık basın kuruluşlarına da maddi destek olunması gerektiğini söyledi.

Meclis 2. Başkanvekili Mustafa Bayar başkanlığında açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı bir konuşma yapan Recai Mercimek, basınla ilgili konuyu defalarca gündeme getirdiğini söyledi. Mercimek, "Zannediyorum komisyondan da geçti veya konuşuldu mu bilmiyorum, 112 tane basın var. Günlük, haftalık, aylık veya 15 günlük. Dolayısıyla bu günlüklere para ödeniyor, biz her zaman diyoruz ki, bu günlüklere ödenen mesela oraya 5 veriliyorsa ama buraya 2 verin, ama mutlaka bir şeyler vermek lazım. Çünkü onların da bir alın teri var, onların da bir emeği var, onlar da işçi çalıştırıyor. Gece gündüz basınla ilgili ellerinden gelen her türlü harcamaları cebinden yapıyor. 6 aydır konuşuyoruz, tekrarlıyoruz, halen bir adım, bir arpa boyu yol gitmiş değil. Bu gazetelerin de gözden geçirilerek bir ödeme yapılmasını istiyoruz" dedi.

MHP'li Cemal Demirdağ ise bu konunun komisyonda görüşüldüğünü ve oy birliği ile geçtiğini, gelecek ay meclis gündemine alınacağını, bütün arkadaşların sorunlarını gidereceğini söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 6 komisyon raporundan 4’ü oy birliği ile Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında park, yeşil alan ve kaldırımlar üzerinde Büyükşehir Belediyesinde ihale ile kiraya verilen büfe gibi uygulamaların sonlandırılmasına ait komisyon raporu ile diğer bir gündem maddesi olan Adana Büyükşehir Belediyesi ilan ve reklam yönetmeliğinin afişlerinin kullanımına müsaade eden maddenin d fıkrasının yeniden düzenlenmesine ait komisyon raporuna CHP’li Fidan Vursavuş ret oyu verdi. Her iki komisyon raporu oy çokluğuyla geçti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 29 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.