Adana Demirspor - Kasımpaşa: 0-0

Yusuf KANTARLI / ADANA (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç
ADANA DEMİRSPOR: Muric Samet, Assombalonga, Sinan, Akintola, Svensson, Yunus (Dk. 83 Metehan), Vargas (Dk. 71 Bjarnason), Stambouli, Simon, Rassoul
KASIMPAŞA: Harun Ryan Donk, Van Homoet, Hajradinovic, Yusuf (Dk. 90+2 Ahmed), Jorgensen (Dk. 90 Ahmet), Umut, Sakıb, Varga (Dk. 69 Tarkan), Doğucan, Hadergjonaj
SARI KARTLAR: Rassoul, Muric (Adana Demirspor) Hadergjonaj, Yusuf, Hajradinovic (Kasımpaşa)Spor Toto Süper Lig´in 14´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa´yla 0-0 berabere kaldı.5´inci dakikada Adana Demirspor´da Yunus´un sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Assombalonga vurdu ancak top kalecide kaldı.
9´uncu dakikada Adana Demirspor´da atağa çıkan Vargas, sol çaprazdan sert vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.
22´nci dakikada Kasımpaşa´da Hajradinovic rakip alana pasını attı. Uzun topu savunmada Samet kafayla taca gönderdi.
34´üncü dakikasında Kasımpaşa´da Yusuf ceza sahası içine sol çaprazdan topla buluştu. Topu kontrol eden Yusuf şutu çekti ancak top savunmadan geri döndü.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
50´nci dakikada Adana Demirspor´da kornerin başına geçen Vargas içeri ortaladı. Samet´in kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
53´üncü dakikada Kasımpaşa´da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortaladı. Arka direkte Samet topu kornere çeldi.
58´inci dakikada Kasımpaşa´da sağ çaprazdan Yusuf, ceza sahasına kadar girdi. Yusuf, çerçeveyi görür görmez vurmak istedi ancak savunma son anda ayak koydu.
62´nci dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Akintola, sert bir vuruş yaptı ancak kaleci topu çıkarttı.
65´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Assambalonga kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda Bruma topa son anda ayak koydu.
67´nci dakikada Adana Demirspor´da sol kanattan atak geliştiren Rassoul, Assambalonga´ya ortaladı. Assombalonga´nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Kalan dakikalarda da gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-11-26 22:06:11
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