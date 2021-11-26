Gökmen Barış: “Zor bir deplasmandan 1 puan aldık”

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın antrenörü Gökmen Barış, berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Gönül isterdi ki galibiyetle ayrılalım. Pozitif bir futbol oynadık. Beraberlikle sonuçlandı. Zor bir deplasmandan 1 puan aldık” dedi.

Kasımpaşa, ligin 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Kasımpaşa’nın antrenörü Gökmen Barış, “Adana deplasmanı zor bir deplasman. Maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazanacak pozisyonlara girdik. 2 haftadır çok pozisyon kaçırdık. Gönül isterdi ki galibiyetle ayrılalım. Pozitif bir futbol oynadık. Beraberlikle sonuçlandı. Zor bir deplasmandan 1 puan aldık” diye konuştu.

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