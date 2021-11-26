Montella: “İstediğimiz bir sonuç değildi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Montella: “İstediğimiz bir sonuç değildi”

İHA

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası, "İstediğimiz bir sonuç değildi" dedi.

Montella: “İstediğimiz bir sonuç değildi”

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası, “İstediğimiz bir sonuç değildi” dedi.
Adana Demirspor, ligin 14. haftasında evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Galibiyetin ardından, galibiyet yakalayamadığımız için çok üzgünüz. Maçın genelinde çok pozisyon bulduk. 2 topumuz direkten döndü. 2’nci yarıda birkaç pozisyon verdik. Kalecimiz iyiydi. İstediğimiz bir sonuç değildi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökmen Barış: “Zor bir deplasmandan 1 puan aldık”
YEREL HABERLER Gökmen Barış: “Zor bir deplasmandan 1 puan aldık”
Adana Demirspor - Kasımpaşa: 0-0
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Kasımpaşa: 0-0
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: ...
Adana Demirspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: ...
Adana Demirspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Kasımpaşa: ...
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Mercimek, yerel basına destek istedi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 14.oturumu yapıldı
YEREL HABERLER Mercimek, yerel basına destek istedi Adana Büyükşehir ...
Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Büyükşehir, ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajını 10 Aralık’a kadar sürdürecek
YEREL HABERLER Büyükşehir, ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajını 10 ...
Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e yükseltti
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi e-Devlet hizmet sayısını 18'e ...
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası Fikret’ten öğretmenlere kebap ziyafeti
YEREL HABERLER Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık ...
Otomobillerinin camını silip zorla para isteyen 2 kişiyi yaraladılar
YEREL HABERLER Otomobillerinin camını silip zorla para isteyen 2 ...
Mario Balotelli'ye 'boru kebabı' ziyafeti; 'Doping etkisi yarattı'
YEREL HABERLER Mario Balotelli'ye 'boru kebabı' ziyafeti; 'Doping ...
Sanatçı Emre Kaya´dan `Tebessüm´ şarkısı yorumu: Hit olacağını biliyordum
YEREL HABERLER Sanatçı Emre Kaya´dan `Tebessüm´ şarkısı yorumu: Hit ...
Balotelli ve Gökhan İnler’in kebap keyfi Adana Demirspor’un yıldızları kebap yiyip, Türk tatlılarının tadına baktı
YEREL HABERLER Balotelli ve Gökhan İnler’in kebap keyfi Adana ...
Boşanma davası açan eşe "geri dön" çağrısı Eşiyle barışmak için intihara kalkışmıştı, eşine böyle seslendi: “Merve kurban olayım geri dön” “Kimse bizim aşkımıza mani olmasın” “Rahmetli annem rüyama geldi ve bana eşimin kalbini kırdığım için bağırdı”
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşe "geri dön" çağrısı Eşiyle ...
Ressam Yetgin: "Fırça ile geçmişle barışır, geleceği hayal ederiz"
YEREL HABERLER Ressam Yetgin: "Fırça ile geçmişle barışır, geleceği ...
Adana´daki FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´daki FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Çocukların ayakları üşümesin diye bot giydirdiler Köy okuluna kara lastik ayakkabıları ile gelen çocuklara yeni botlarını Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Kazım Özgan giydirdi
YEREL HABERLER Çocukların ayakları üşümesin diye bot giydirdiler Köy ...
Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı ...
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı Adana’da kırmızı ışıkta lüks otomobilin camını zorla silip para isteyen 3 kişi sürücüyü darp etti, yanındaki kardeşi de 2 kişiyi tabancayla vurup bir kişiyi darp ederek yaraladı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı Adana’da ...
Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi
YEREL HABERLER Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.