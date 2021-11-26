Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının ardından

Yusuf KANTARLI Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig´in 14´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ve Kasımpaşa antrenörü Gökmen Barış karşılaşmayı değerlendirdi.
MONTELLA: İSTEDİĞİMİZ BİR SONUÇ DEĞİLDİ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Maçın genelinde çok pozisyon bulduk. 2 topumuz direkten döndü. 2´nci yarıda birkaç pozisyon verdik. Kalecimiz iyi kurtardı. İstediğimiz bir sonuç değildi" dedi.
BARIŞ: GÖNÜL İSTERDİ Kİ GALİBİYETLE AYRILALIM
Adana deplasmanının zor olduğunu belirten Kasımpaşa antrenörü Gökmen Barış ise "Maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazanacak pozisyonlara girdik. 2 haftadır çok pozisyon kaçırdık. Gönül isterdi ki galibiyetle ayrılalım. Futbolcularımız pozitif bir futbol oynadı. Beraberlikle sonuçlandı. Zor bir deplasmandan 1 puan aldık´´ diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI Gökhan KESKİNCİ
2021-11-26 23:06:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.