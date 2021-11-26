Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının ardından



Yusuf KANTARLI Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig´in 14´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ve Kasımpaşa antrenörü Gökmen Barış karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA: İSTEDİĞİMİZ BİR SONUÇ DEĞİLDİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Maçın genelinde çok pozisyon bulduk. 2 topumuz direkten döndü. 2´nci yarıda birkaç pozisyon verdik. Kalecimiz iyi kurtardı. İstediğimiz bir sonuç değildi" dedi.

BARIŞ: GÖNÜL İSTERDİ Kİ GALİBİYETLE AYRILALIM

Adana deplasmanının zor olduğunu belirten Kasımpaşa antrenörü Gökmen Barış ise "Maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazanacak pozisyonlara girdik. 2 haftadır çok pozisyon kaçırdık. Gönül isterdi ki galibiyetle ayrılalım. Futbolcularımız pozitif bir futbol oynadı. Beraberlikle sonuçlandı. Zor bir deplasmandan 1 puan aldık´´ diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI Gökhan KESKİNCİ

2021-11-26 23:06:53



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