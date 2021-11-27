Tabanca tutukluk yaptı, arkadaşını öldürdü Adana’da bir kişi, tutukluk yapan tabancayı tamir ederken arkadaşını vurup öldürdü

Adana’da bir kişi, tutukluk yapan tabancayı tamir ederken arkadaşını vurup öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Kasım saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız tabancasıyla atış yapan Enver Yaş’ın (23) yanına, mahalleden arkadaşları Halil Ç. (33), Ahmet A. (18) ile Mustafa O. (18) geldi. Yaş’ın atış yaptığı tabanca bir süre sonra tutukluk yaptı. Bunun üzerine Halil Ç., tabancanın mekanizmasını sökerek tamir etmeye çalıştı. Silahın kabzasından tuttuğu sırada tabancanın ateş alması üzerine Enver Yaş başından yaralandı.

Silah sesini duyup bahçeye çıkan ailesi, kanlar içerisindeki Yaş’ı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yaş, ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin ifadesi üzerine olay sırasında maktulün yanında bulunduğunu ve sonrasında hastaneye gelip ayrıldığını belirlediği arkadaşları Halil Ç. ile Ahmet A. ve Mustafa O.’yu gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Halil Ç., tabancanın tutukluk yapması üzerine tamir etmeye çalıştığını, silahın birden ateş aldığını ve arkadaşı Enver Yaş’ın başından vurulduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmet A. ile Mustafa O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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