Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilde, valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanan sürücü Sadullah A. (44), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, dedektör köpeklerle yaptıkları aramada, aracın bagajındaki valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Sadullah A., gözaltına alındı. Susma hakkını kullanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-11-28 10:47:53
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