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Adana protokolü 30 Kasım’a kilitlendi 30 Kasım’da Ankara’da gerçekleşecek olan Güç Birliği programı için Adana’ya gelen Başkent Adanalılar Derneği ve Platformu başkan ve yöneticileri Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Oda Başkanları, ÇÜ ile ATÜ rektörlerine ziyarette bulundu Vali Elban: "Böyle anlamlı çalışmalar gerçekleştiren derneklerimize destek olmaya devam edeceğiz"

İHA

Adana protokolü 30 Kasım’a kilitlendi 30 Kasım’da Ankara’da gerçekleşecek olan Güç Birliği programı için Adana’ya gelen Başkent Adanalılar Derneği ve Platformu başkan ve yöneticileri Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Oda Başkanları, ÇÜ ile ATÜ rektörlerine ziyarette bulundu Vali Elban: "Böyle anlamlı çalışmalar gerçekleştiren derneklerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Ankara'da 30 Kasım’da gerçekleşecek olan Güç Birliği programı için Adana’ya gelen Başkent Adanalılar Derneği ve Platformu başkan ve yöneticileri Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Oda Başkanları, ÇÜ ile ATÜ rektörlerine ziyarette bulundu destek istedi. Vali Süleyman Elban, "Böyle anlamlı çalışmalar gerçekleştiren derneklerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Başkent Adanalılar Derneği ve Platform Başkanı ve yöneticilerinin oluşturduğu heyet 30 Kasım’da Başkentte gerçekleşecek olan Güç Birliği programı için Adana’daydı.
İlk ziyaret Adana Valisi Süleyman Elban’a gerçekleşti. Konuklarıyla sohbet eden Vali Elban, ziyaret sırasında Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinin ve Platformun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi misyonuyla hareket eden sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Vali Elban, “Adana’nın bölgesel değerlerinin tanıtımı, geliştirilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla hizmet veren derneğimiz yaptığı çalışmalarla hemşehrilerimiz arasında birlik, dostluk, dayanışma ve yardımlaşma duygularının gelişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bizler de böyle anlamlı çalışmalar gerçekleştiren derneklerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
30 Kasım’da Başkent’te gerçekleşecek olan Güç Birliği programına iştirak edeceğini belirten Elban, ziyaret sonrasında daha sıkı işbirliği yaparak Adana’yı Ankara’da daha güçlü tanıtma konusunda fikir birliği yaptı.
Ziyaretin ardından heyetin ikinci durağı Adana Ticaret Odası (ATO) oldu. Burada Oda Başkanı Atilla Menevşe ile makamında bir araya gelen Başkent heyeti, Ankara’da yıllardır eksikliği hissedilen lobi faaliyetlerinin bundan sonrası için daha güçlü bir dille konuşulacağının altı çizilerek, “30 Kasım Başkentteki Adana Lobisi için milat olacak” ifadesi kullanıldı.
ATO Başkanı Menevşe, “Böyle bir çalışmanın her daim yanındayız. Adanalıların birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etme kabiliyeti geliştirmeye ihtiyacımız var. Umarım bu çalışmalar hedefine ulaşır, samimice gayret veren Dernek ve Platform yöneticilerine teşekkür ediyorum, dedi. 30 Kasım’da Ankara’da beraber olacaklarını vurgulayan Menevşe, “İnşallah biz yönetim kurulu üyelerimizle böyle özel bir çalışmaya katılım göstereceğiz" dedi.
Başkent Heyeti’nin ATO ziyareti sonrasındaki üçüncü durağı Adana Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zeki Kıvanç oldu.
Uzun yıllar Başkentteki Adanalıların lobi eksikliğini dile getiren Kıvanç, “Böyle bir çalışma takdire şayandır. Biz her zaman yanınızdayız. Başkentte Adana için çalışan bir merkezin varlığı bizi mutlu eder. İnşallah 30 Kasım’daki Güç Birliği programına bizde yönetim kurulu üyelerimizle iştirak edeceğiz" dedi.
Görüşmeden sonra Başkent heyeti Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’e geçti.
Tuncel’i makamında ziyaret eden heyet, 30 Kasım’da Başkentte Adanalılar Güç Birliği programına davet ettiği Rektör Tuncel’den de tam destek sözü aldı. Tuncel, “Adana, Çukurova bizim önemli. Başkentteki böyle özel bir girişimi elbette destekleriz, Adanalılık bilinci adına sizleri tebrik ediyorum. Programımızı 30 Kasım akşamına göre ayarlayacağız" diye konuştu.
Heyet, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’ı da ziyaret etti. Rektör Tümay, “Adanalıyım, Adana için yapılacak her iyi niyetli girişimin elbette yanında olurum. Biz bu kentin insanları olarak şehrimize, ülkemize hizmet için burada görevi üstlendik, sokaklarımıza, caddemize değer verdiğimiz gibi tarihimize ve kültürümüze de değer vererek Adanalı karakterinin ahlaklı, faziletli, çalışkan yanını vurgulayarak pozitif bir katkıyı çoğaltalım" dedi. Rektör Tümay’ın 30 Kasım’da Ankara’daki Adanalıların Güç Birliği davetine, “Elbette 30 Kasım’da programda olacağım, olmalıyız. Başkentte Adana rüzgarı estirmeliyiz" ifadesini kullandı.
Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar’ın da 30 Kasım’da Başkentte yapılacak Güç Birliği gecesine iştirak edeceği belirtildi.
Zziyaret trafiğine Başkent Adanalılar Dernek Başkanı Yunus Sakarya, Platform Başkanı Fatih Bayhan, Genel Sekreter Mehmet Kubat, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kahveciler, Denetleme Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sayim Çetenak ve Danışma Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök iştirak etti.
Heyet, Adana’dan aynı gece tekrar Başkente dönüş yaptı.

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