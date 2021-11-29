Kozan’da deprem korkuttu

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Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre gece saat 02.05’te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Kozan Bucak mevkiinde 17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.01 büyüklüğünde hafif şekilde ilçede hissedildi. Deprem ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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