Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da yol çalışmasının bulunduğu alanı son anda fark edip, ani fren yapan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çıkması sonucu sürücü Mustafa T., yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 01 FIB 87 plakalı otomobil, sürücüsünün yol çalışması yapılan alanı son anda fark edip, ani fren yapması sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkarak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından araçtan çıkartılan Mustafa T., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-11-29 03:30:16



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