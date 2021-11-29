Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

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Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Öğretmen Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa T., kullandığı 01 FIB 87 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde yaralı olan Mustafa T.’yi sağlık ekipleri çıkardı. Mustafa T. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

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