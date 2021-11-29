Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı namağlup lider

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 13. Grup’ta mücadele eden Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor.

Kadınlar Voleybol 2. Lig 7. haftada en yakın rakibi İmamoğlu Belediye Spor Kulübü’ne konuk olan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı rakibini 3 1’lik skorla yenerek namağlup grup birincisi olarak yoluna devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, İmamoğlu Spor Salonu’nda konuk olduğu İmamoğlu Belediye Spor Kulübü’nü 1825, 2517 2125 ve 2225’lik setlerle 31 mağlup etti.

En yakın rakiplerini yenerek namağlup grup lideri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir, "Başkanımız Zeydan Karalar’ın spora, altyapıya ve gençlere verdiği desteğin meyvelerini toplamaya başladık. Genç bir kadro ile mücadele ediyoruz, voleybol severlere seyir zevki yüksek bir oyun izlettik. Galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

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