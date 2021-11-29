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Termik santrale 'caretta caretta' kostümlü tepki

DHA

Termik santrale 'caretta caretta' kostümlü tepki


Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)ADANA'da, aralarında kaplumbağa kostümü giyen gönüllünün de yer aldığı bir grup çevreci, Yumurtalık ilçesinde caretta carettaların yuvalama alanı olan Sugözü-Akkum kumsalı yakınlarına inşa edilen termik santralin ÇED sürecinin yeniden başlatılması ve inşaatın durdurulmasını istedi.
Yumurtalık ilçesinde caretta carettaların yuvalama alanı olan Sugözü-Akkum kumsalı yakınlarına inşa edilen Hunutlu Termik Santrali'nin ÇED raporunun yeniden düzenlenmesi ve inşaatın iptali için dava açan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllüleri, duruşmanın görüleceği Adana 3'üncü İdare Mahkemesi'nin bulunduğu bölge adliye mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.
'KİRLİLİĞİ GİDERMEDE HERHANGİ BİR FONKSİYONU YOKTUR'
Kaplumbağa kostümlü gönüllü Gamze Aktaş, ÇED raporuna uygun olmayan baca yapıldığı için sürecin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yeni tasarımda baca soğutma kulesinin içine alınıyor. Burada kirlilik su buharı ile karışacak. Hacminin artmasıyla kirliliğin daha yukarı ve uzağa taşınmasına neden olacak. İkinci olarak santralin yakacağı kömürden çıkan kirlilik, baca tasarımı öncesinde ve sonrasında değişmez. Dolayısıyla baca teknolojisinin değişmesinin kirliliği gidermede herhangi bir fonksiyonu yoktur. Soğutma kulesi, sağlık açısından en kötü hava kirleticisi olan PM2.5 oluşumunu artıracaktır. Soğutma kulesinden salım, yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle ikincil PM2.5'in daha hızlı oluşuna neden olacaktır" dedi.
'KANSER VAKALARI 11 KAT ARTTI'
Kentin yıllardır yoğun hava kirliliğiyle mücadele ettiğini anlatan Aktaş, İskenderun Körfezi'nde mevcutta 2 kömürlü termik santral bulunduğunu aktardı. Çevre Birliği'nin verilerine göre, Adana'da 2019 yılında 30 yaş üstü her 5 ölümden birinin hava kirliliğine bağlı gerçekleştiğini ifade eden Aktaş "Hunutlu Termik Santrali'nin yapılacağı Yumurtalık ilçesindeki kanser vakaları 2009-2014 yılları arasında 11 kat, kanser türleri ise yüzde 275 arttı. Hava kirliliğinin en az olduğu yaz aylarında yapılan ölçümler bile sınır değerlerin üzerindeydi. Bu santral işletmeye açıldığında 30 yıl çalışması planlanıyor" diye konuştu.
'SUGÖZÜ'NE DÖNMEK İSTEYECEĞİM'
Aktaş, caretta carettaların yaşam alanlarına dikkati çekerek, yaşadıkları süreci onlar konuşuyormuş gibi anlattı:
"Son olarak biraz da kendimden bahsetmek istiyorum. Yüzyıllardır Akdeniz'i, Adana'nın kumsallarını yuva bildim. Benim türüm en fazla Sugözü-Akkum kumsalına yumurta bırakıyor. Bir yavru olarak engin denizlere kavuştuktan sonra yeterli olgunluğa geldiğimde, yumurtadan çıktığım Sugözü'ne dönmek isteyeceğim. Varlığım insan tarihinden çok öncesine dayanıyor ama insan faaliyetleri yüzünden neslim tehlike altında."
Açıklamanın ardından Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal ve beraberindekiler, duruşmaya katıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2021-11-29 17:01:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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