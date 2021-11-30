Kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da girdiği boş evde fark edilen hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu Tarık M., kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Düşünce vatandaşlarca yakalanıp, polise teslim edilen şüpheli, ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15013 Sokak'ta meydana geldi. Köpek sesine uyanıp, pencereden dışarıya bakan vatandaşlar, kimsenin oturmadığı eve bir kişinin bahçe duvarından atlayıp, içeriye girdiğini fark etti. Kendisini fark edenlerden kaçmak için geldiği gibi duvardan atlayıp, koşmaya başlayan şüpheli, dengesini kaybedip, yüzüstü düştü. Yaralanan şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine teslim edildi. Yabancı uyruklu ve adının Tarık M. olduğu saptanan yaralı hırsızlık şüphelisi, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan şüphelinin kaçarken düşürdüğü içinde boru anahtarı, pense, fener ve çalıntı olduğu düşünülen iki bot, kot pantolonu ve metal bazı hurda eşyalara da el konuldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-11-30 04:24:56



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