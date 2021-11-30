Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı Adana’da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı, polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yere yatırılarak gözaltına alındı

Adana’da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı, polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yere yatırılarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, iddiaya göre, apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinleri, bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın cinayetini çözmek için çalışma başlattı. Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmada parmak izinden, öldürülen kadının isminin Ekin Gökçe Yıldız (20) olduğu tespit edildi. Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada kadının en son Tolga A. (30) isimli bir kişiyle irtibata geçtiğini ve olayın meydana geldiği apartmanın bodrumuna geldiğini belirledi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis dün akşam zanlının Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Cinayet dedektifleri eve baskın düzenleyerek zanlıyı yere yatırıp etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Zanlının üst ve ev aramasında bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.

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