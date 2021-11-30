Cinayet zanlısı tutuklandı Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi öldürüp kaçan zanlı arkadaşıyla birlikte yakalandı

Adana’da bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Kasım gecesi Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla buluşarak bir mekanda içki içti. Çelikten çıkışta, eniştesi M.T., yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve onun arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit burada tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cirit tabancasını çekerek otomobiline yönelen Çelikten’e peş peşe ateş edip kaçtı.

Eniştesi M.T., kanlar içinde yere yığılan Çelikten’i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. M.T., Çelikten’i hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Ulaş Çelikten, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Mehmet Şükrü Cirit'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, ertesi gün şüpheliyi ve arkadaşı M.Ş.’yi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan ikili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ş. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Mehmet Şükrü Cirit ise tutuklandı.

Öte yandan, katil Mehmet Şükrü Cirit’in (18) dayısı M.T. ile Çelikten’in ablası R.T.’nin evli olduğu öğrenildi. M.T. ile Çelikten’in ablasının aralarının kötü olduğu, bu konuda Cirit ve Çelikten’in taraf olup tartıştığı, küfürleştiği ve aralarında husumet oluştuğu, bu husumet nedeniyle Cirit’in cinayeti işlediği ortaya çıktı.

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