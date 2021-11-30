Adana´da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonlarda, tankerlerin ve kamyonların arkasındaki su tanklarının içine doldurulmuş 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında durdurduğu tankerlerin ve kamyonların arkasındaki su tanklarının içine doldurulmuş 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2´si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-11-30 10:04:29
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