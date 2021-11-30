Ödüllü zabıtaya ev vaadiyle dolandırıcılık iddiası Yolda bulduğu parayı sahibine teslim ederek ödüllendirilen Mehmet D., girdiği inşaat işinde aynı daireyi birden çok kişiye satıp ortadan kayboldu Adana’da onlarca kişinin ev alma hayali suya düştü Mağdur Selçuk Akdağ: “Sözleşme yapmamıza rağmen bana satacağı daireyi başkasına sattı” Mağdur Emine Çotluk: “Evimi ve arabamı sattım ama dolandırıldım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ödüllü zabıtaya ev vaadiyle dolandırıcılık iddiası Yolda bulduğu parayı sahibine teslim ederek ödüllendirilen Mehmet D., girdiği inşaat işinde aynı daireyi birden çok kişiye satıp ortadan kayboldu Adana’da onlarca kişinin ev alma hayali suya düştü Mağdur Selçuk Akdağ: “Sözleşme yapmamıza rağmen bana satacağı daireyi başkasına sattı” Mağdur Emine Çotluk: “Evimi ve arabamı sattım ama dolandırıldım”

İHA

Ödüllü zabıtaya ev vaadiyle dolandırıcılık iddiası Yolda bulduğu parayı sahibine teslim ederek ödüllendirilen Mehmet D., girdiği inşaat işinde aynı daireyi birden çok kişiye satıp ortadan kayboldu Adana’da onlarca kişinin ev alma hayali suya düştü Mağdur Selçuk Akdağ: “Sözleşme yapmamıza rağmen bana satacağı daireyi başkasına sattı” Mağdur Emine Çotluk: “Evimi ve arabamı sattım ama dolandırıldım”

Adana’da belediyede zabıta amiri olarak görev yaptığı sırada inşaat işine giren Mehmet D.’nin aynı daireleri birden çok kişiye satarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Mehmet D.’nin 2013 yılında da yolda bulduğu parayı sahibine teslim etmesi nedeniyle dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili tarafından zabıta amiri olarak ödüllendirildiği öğrenildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli Mehmet D., eşinin adına inşaat firması kurarak kentte birçok daire yapıp sattı. 2018 yılına kadar iddiaya göre 52 daire yapıp satan Mehmet D., aynı yıl merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde müteahhitliğe başladı.
Başta akrabaları ve arkadaşları olmak üzere birçok kişiden sözleşme karşılığında para alan Mehmet D., apartmanları yapmaya başladı. Aradan 2 sene geçmesine rağmen inşaatın halen tamamlanmaması nedeniyle vatandaşlar Mehmet D.’den şüphelendi.

Aynı evi birden fazla kişiye satmış
Mehmet D.’yi araştırmaya başlayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıtanın görevinden uzaklaştırıldığını öğrendi. Kurdukları Whatsapp grubu üzerinde haberleşen mağdur vatandaşlar, sözleşmelerini gruptan paylaştığında Mehmet D.’nin aynı evi birden çok kişiye sattığını öğrendi.
Dolandırıcılığın ortaya çıkmasıyla beraber de Mehmet D. ortadan kayboldu. Vatandaşlar bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne ve Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.
Orhangazi Mahallesi’ndeki inşaat halindeki apartmanın önünde buluşan vatandaşlar, 2 yıl önce Mehmet D. isimli müteahhitten sözleşme karşılığı daire aldıklarını, aynı müteahhittin kentte birçok binasının daha bulunduğunu ve oralarda da aynı dolandırıcılığın yapıldığını öne sürdü.

“Ben zararımın faiziyle birlikte verilmesini istiyorum”
2020 yılında Mehmet D.’ye 100 bin liranın üzerinde para verdiğini belirten Selçuk Akdağ, “Ben bu kişiyi 1997 yılından bu yana tanıyorum. Bana ‘Ağabey inşaat yapıyorum siz de girin’ dedi ve ben 2020 yılının 4. ayında 100 bin liranın üzerinde para vererek girdim. Sözleşme yapmamıza rağmen bana satacağı daireyi başkasına sattı. 3040 kişinin mağdur olduğunu biliyoruz. Kentte birçok inşaatı var ve hepsi yarım. Tapularımızı başkalarına satmış. 2013 yılında yolda bir para bulmuş ve belediye de ödül vermiş. Herkesi mağdur etti. Ben zararımın faiziyle birlikte verilmesini istiyorum. Verirse davamdan vazgeçerim” diye konuştu.

“Bir zabıta amirine bu olay yakışmaz”
Arsa sahibi Kadir Bozkurt ise kendisinin de dolandırıldığını söyleyerek, “2018 yılında bizimle anlaştı ve 20 ay süre istedi. 20 ay geçmesine rağmen bir kazma dahi vurmadı. Bu arada adam müşteri bulup topraktan satıyormuş. Ben Mehmet D.’nin ortaya çıkıp herkesin zararını karşılamasını istiyorum. Bir zabıta amirine bu olay yakışmaz” dedi.

“Kardeşini, ağabeyini de dolandırmış”
Mehmet D.’nin akrabası olduğunu söyleyen Emine Çotluk ise zararının 130 bin lira olduğunu belirterek, “Bu kişi benim eşimin dayısının oğlu. Benim Yüreğir ilçesinde evim vardı ve onu geldi sattı. Buradan daire vereceğini söyledi. Ben kiraya çıktım, arabamız gitti, üstüne de eşime kredi çektirtti. Hiç ulaşamıyoruz. Ailesinin hiçbir suçu yok. Ailesi de çok mağdur, onlar da bizim gibi. Kardeşini, ağabeyini de dolandırmış” ifadelerini kullandı.
Ev hayaliyle çıktıkları yolda dolandırılan Ali ve Zeynep Başyiğit çiftiyse Mehmet D.’ye sitem ederek paralarını geri istedi.
Öte yandan Mehmet D.’nin 2013 yılında da yolda bulduğu parayı sahibine teslim etmesi nedeniyle dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz tarafından zabıta memurunun amir olarak ödüllendirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaş'ın öldürülmesinin arkasından abla-enişte kavgası çıktı
YEREL HABERLER Ulaş'ın öldürülmesinin arkasından abla-enişte kavgası ...
Büyükşehir, kadına şiddete karşı kendi personelini eğitiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, kadına şiddete karşı kendi personelini ...
Anne karnında oluşuyor, yaşlandıkça değişiyor Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, göz sıvısının birçok göz hastalığının oluşmasında rol oynayabildiğini, vitreoretinal cerrahi ile pek çok göz hastalığının tedavi edilebildiğini belirtti
YEREL HABERLER Anne karnında oluşuyor, yaşlandıkça değişiyor Göz ...
Adana´da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama
Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele ...
Cinayet zanlısı tutuklandı Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi öldürüp kaçan zanlı arkadaşıyla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı tutuklandı Adana’da aralarında ...
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı Adana’da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı, polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yere yatırılarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı Adana’da ...
Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı, bekçilere “Senin o zaman” diyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde ...
Kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı
Köpek havlayınca vatandaşlar hırsızı yakaladı, ardından öldüresiye darp etti
YEREL HABERLER Köpek havlayınca vatandaşlar hırsızı yakaladı, ...
Adana’da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da seyir halindeki otomobile çapraz ateş ...
Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ...
Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye yardım etti
YEREL HABERLER Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye ...
Adana’ya yapılacak Millet Bahçesi’nin projesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Adana’ya yapılacak Millet Bahçesi’nin projesi ortaya ...
Termik santrale 'caretta caretta' kostümlü tepki
YEREL HABERLER Termik santrale 'caretta caretta' kostümlü tepki
Adana Büyükşehir Belediye bütçesi oy birliğiyle kabul edildi Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 mali yılı gelir-gider bütçesi 3 milyar 99 milyon 749 bin lira olarak kabul edildi
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye bütçesi oy birliğiyle kabul ...
Adana, kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine hazır
YEREL HABERLER Adana, kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine ...
Kozan’da Tübitak 4006 Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Kozan’da Tübitak 4006 Bilim Fuarı
Güvercin: "Bu şartlar altında yapı üretmemiz imkansız"
YEREL HABERLER Güvercin: "Bu şartlar altında yapı üretmemiz ...
Mezarlıkta ölü bulundu
YEREL HABERLER Mezarlıkta ölü bulundu
Mezarlıkta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mezarlıkta erkek cesedi bulundu
Sokak kedilerine sahip çıktı Hayvansever Hatice Kılıç, belediyeden mama desteği alarak sahip çıktığı sokak kedilerine adeta annelik yapıyor
YEREL HABERLER Sokak kedilerine sahip çıktı Hayvansever Hatice ...
Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı namağlup lider
YEREL HABERLER Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı namağlup lider
Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete basmışlar
YEREL HABERLER Aynı şasi numarasını 41 ayrı elektrikli bisiklete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.