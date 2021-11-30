Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adana Demirspor: 5 - Serik Belediyespor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında sahasında Serik Belediyespor’u ağırlayan Adana Demirspor, 50 üstünlükle galip geldi.



Maçtan dakikalar

10. dakikada Yunus Akgün’ün sağdan kullandığı kornerde Mario Balotelli yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 10

14. dakikada Balotelli, ceza sahasına doğru yönelen Yunus’a pası attı. Yunus topu kontrol ederek şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.20

21. dakikada Sinan defans arkasına topu gönderdi. Topu alan Yunus ileride Metehan’a pasını verdi. Topu kontrol eden Metehan, sol çaprazdan şutunu çekerken meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

23. dakikada orta alanda rakipten topu alan Balotelli defans arkasına koşan Metehan’a topu gönderdi.

26. dakikada Yunus Akgün sağ taraftan yerden pasını Bjarnason’a gönderdi. Bjarnason topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 30

33. dakikada Metehan’ın yerden pasında, gelişine topa vuran Bjarnason meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 40

41. dakikada Balotelli sağ taraftan içeri orta açtı. Metehan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 50

47. dakikada Kaan, kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye şutunu çekti. Kaleci İbrahim topu köşeden çıkarttı.

68. dakikada sol kanattan çalımlayıp geçen Metehan ceza sahasına ortasını açtı. Savunma top Assombalonga’ya gelmeden uzaklaştırdı.

75. dakikada Gökhan İnler orta sahadan ceza sahası içinde bulunan Vargas’a topu gönderdi. Vargas topu kontrol ederek şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada sağ kanattan Tarık ceza sahasına ortasını açtı. Akintola’nın kafa vuruşunda kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Akarsu xx, Murat Şener xx, Anıl Usta xx

Adana Demirspor: Veda Karakuş xx, Tayyip Sanuç xx, Semih Güler xx, Kaan Kanak xx, Sinan Kurt xx (İzzet Çelik dk. 46 x), Mario Balotelli xx (Assombalonga dk. 64 x), Metehan Mimaroğlu xx (Stambouli dk. 73 x), Tarık Çamdal xx, Yunus Akgün xx (Akintola dk.46 x), Bjarnasın xx (Vargas dk. 64 x), Gökhan İnler xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Assombalonga, Jonas Svensson, Emircan Ataş

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Sezer Yıldırım xx, Çınar Tarhan xx (Yusuf Çelik dk. 78 x), Furkan Yaman xx (Cem Karaca dk. 83 ?), Burak Göksel xx, Ahmet Çakmak xx (Atakan Arslan dk. 64 x), Ferdin Konak xx, Ahmet Şahbaz xx (Ergün Nazlı dk. 46 x), Zafer Şensoy xx (Fuat Bavuk dk. 65 x), Burak Sürmeli xx, Okan Yıldız xx

Yedekler: İsmail Cengiz, Deniz Palabıyık, İbrahim Hırçın, Ahmet Atik, Furkan Efe Bildir

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Balotelli (dk. 10), Yunus Akgün (dk. 14), Bjarnason (dk. 26 ve 33), Metehan (dk. 41) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Burak Göksel (Serik Belediyespor)

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