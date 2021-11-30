Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 5-0

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ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Şener, Anıl Usta

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Sinan Kurt (Dk. 46 İzzet Çelik), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Stambouli), Bjarnason (Dk. 64 Vargas), Gökhan İnler, Balotelli (Dk. 64 Assombalonga), Yunus Akgün (Dk. 46 Akintola)

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ahmet Şahbaz (Dk. 46 Ergün Nazlı), Burak Sürmeli, Sezer Yıldırım, Çınar Tarhan (Dk. 78 Yusuf Çelik), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 65 Atakan Arslan), Ferdi Konak, Okan Yıldız, Furkan Yaman (Dk. 84 Cem Karaca), Burak Göksel, Zafer Şensoy (Dk. 65 Fuat Bavuk)

GOLLER: Dk. 10 Balotelli, Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 26 ve Dk. 33 Bjarnason, Dk. 41 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)

SARI KART: Dk. 39 Burak Göksel (Serik Belediyespor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u sahasında 5-0 yenerek, 5'inci eleme turuna yükseldi.

10'uncu dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna yükselen Balotelli'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

14'üncü dakikada orta sahada Balotelli'nin attığı pasla topla buluşan Yunus Akgün'ün, ceza sahasına girmeden hemen önce vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.

24'ünçü dakikada Balotelli'nin savunmanın arkasına pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleci İbrahim Demir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci topu çıkardı.

26'ncı dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde yerden ortasında topla buluşan Bjarnason'un bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

33'üncü Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Bjarnason'un arka direkte kayarak vuruşunda, top ağlara gitti: 4-0.

41'inci dakikada Balotelli'nin sağ kanattan arka kale direğine doğru ortasında yükselen Metehan Mimaroğlu'un kafa vuruşunda maşin yuvarlak ağları havalandırdı: 5-0.

47'nci dakikada Kaan Kanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir, topu kontrol etti.

76'ncı dakikada Gökhan İnler'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

90'ıncı dakikada sağ kanattan Tarık Çamdal'ın ortasında yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda, kaleci İbrahim Demir topu uzaklaştırdı.DHA-Spor Türkiye-Adana DHA

2021-11-30 21:59:59



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