Adana Okyanus Koleji öğrencilerinin projesi, dünya birincisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Okyanus Koleji öğrencilerinin projesi, dünya birincisi oldu

DHA

Adana Okyanus Koleji öğrencilerinin projesi, dünya birincisi oldu


Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA Okyanus Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Melisa Boz ve Lider Efe Yoğun´un hazırladığı, karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuğu özütlerinin kansere neden olan enzime etkisiyle ilgili proje, dünyanın en büyük bilim organizasyonlarından biri olan Global Competition for Life Sciences (GloCoLis) 2021´de birinci oldu. Dünyanın en büyük bilim organizasyonlarından biri olan GloCoLis 2021, 20-24 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yarışmaya, 21 ülkeden 150 farklı proje katıldı. Adana Okyanus Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Melisa Boz ve Lider Efe Yoğun´un hazırladığı `Research of the Effects of Horseradish, Pomegranate and Citrus on the Inhibition of Adenozine Deaminase (ADA), the Key Enzyme in Cancer Metabolism´ isimli proje, yarışmada birinci oldu. `ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN´İ ÖRNEK ALDIK´ Projeleri hakkında bilgi veren 9´uncu sınıf öğrencisi Lider Efe Yoğun, kanser metabolizmasında kilit enzim olan Adenozin deaminaz´ın (ADA) inhibisyonunda karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuklarının etkisinin belirlemeyi amaçladıklarını bildirdi. Yoğun, "Bu kabuklar meyvenin büyük bir kısmını oluşturuyor ve büyük bir üretim artığı. Geliştirdiğimiz yöntemle hem kanserle mücadele edip hem de israfı önleyebiliriz. BionTech aşısının geliştirilmesinde rol oynayan Özlem Türeci ve Uğur Şahin´i örnek alarak buraya geldik. Onlar virüs üzerine çalıştı ancak biz de kanser üzerine küresel çapta çalışmalar yaparak, kanser tedavisinde rol oynamak istiyoruz. Gelecekte; dünya nüfusunun artışı, nüfusun yaşlanması ve kanser risk etmenlerindeki artışla birlikte kanser yükünde artış beklenmektedir. Bu nedenle kanser tanı ve tedavisi çok önemlidir. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapinin zararları ve etkileri düşünüldüğünde doğal ve etkili çözümler üretilmesi kaçınılmaz olmuştur. Biz de projemizde kanser metabolizmasında kilit enzim olan Adenozin deaminaz´ın (ADA) inhibisyonunda karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuklarının etkisinin belirlemeyi amaçlamıştık. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları değerlendirdiğimizde nar kabukları, karaturp ve turunçgil kabukları bileşenlerinin kanserli dokularda ADA enzimini güçlü bir şekilde inhibe ederek kanserin engellenebileceğini, kanserli dokulardaki metastazın yavaşlatılabileceğini ve tıbbi tedavinin bu şekilde güçlendirilebileceğini düşündürmektedir. Projemizin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı okulumuzun Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM) Koordinatörü Dr.Duygu Yavuz´a, proje danışmanımız Uzman Biyolog İdil Melis Dinç´e, İngilizce öğretmenimiz Sezen Özdenvar´a ve Müdürümüz Serpil Yiğit´e çok teşekkür ederiz" dedi. MEYVE KABUĞU ÖZÜTLERİYLE DENEY 10´uncu sınıf öğrencisi Melisa Boz ise yaptıkları çalışmanın ikinci aşamasında kullandıkları bitki özütlerinin angiogenez üzerine etkisini araştırıp projelerini geliştirdiklerini anlattı. Boz, "angiogenez yeni kan damarlarının oluşumu demektir ve kanserin büyümesi ve yayılmasında önemlidir. Çünkü yeni kan damarlarının oluşumu kanser hücrelerine besin maddelerinin ulaşmasını sağlar böylece, kanser hücreleri büyüyerek, yanındaki dokulara ve vücudun diğer bölümlerine yayılmaya başlar. Turunçgil kabukları, karaturp ve nar kabukları ekstrelerinin angiogenez üzerine etkisini görmek için deneyimizde piliç yumurtaları kullanılmıştır. Elde ettiğimiz ekstrelerden 1ml alarak insülin iğnesi ile 48 saatlik döllenmiş piliç yumurtalarına enjekte ettik, kontrol grubunda ise ekstre yerine 1ml saf su kullandık. Enjeksiyon yaptığımız yumurtaları 96 saat kuluçka makinesinde beklettikten sonra dikkatlice kırıp damarlanma boyutlarını inceledik. 96 saat sonra yumurtaları açtığımızda gözlemledik ki saf su enjekte ettiğimiz yumurtada kan damarları gerektiği kadar oluşmuştu. Fakat, özütleri enjekte ettiğimiz yumurtalarda kan damarlarının oluşumunun azaldığını gözlemledik. Yani, kanserli hücrelerin yayılımını ve büyümesini engellemiş olduk. Projemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Kullandığımız özütleri, kanser tedavisinde kemoterapi yerine kullanabileceğimiz doğal bir aşı veya ilaç haline getirmek istiyoruz. Böylece hem kemoterapinin zararlı etkilerini ortadan kaldırmış oluruz hem de daha doğal bir şekilde kansere çözüm bulmuş oluruz" diye konuştu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz diyen Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Bilimsel Araştırma Geliştirme Merkezi (BARGEM) biriminin kuruluşu ve hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. Demiray, "Okyanus Kolejleri´nin kurduğu ArGe merkezi olan BARGEM birimi bilimsel organizasyonlar, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları, AB projeleri, UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) faaliyetleri, Fen Liseleri Kariyer Dersleri ve Üniversite Kariyer Staj Programı gibi çalışmalar ile bilimsel bakış açısını öğrencilerimizin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlar. Okyanus kolejleri BARGEM biriminin yaptığı bilimsel çalışmalar, bilimsel içerikli seminerler ve proje yarışmalarıyla enerji, çevre, mühendislik, tasarım, sağlık, sosyal bilimler kategorilerinde dünyamızın temel sorunlarına Okyanus Kolejlerinin tüm kampüslerinde ve tüm kademelerinde öğrencilerimiz bilimsel okuryazarlık ve bilimsel bakış açısı kazanarak çözüm bulma prensibi kazanır" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)
2021-12-01 10:37:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 kez kalbi duran SMA hastası minik Sofia, gen tedavisi sonrası ayakta durabiliyor
YEREL HABERLER 2 kez kalbi duran SMA hastası minik Sofia, gen ...
Adana’da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon Emniyet kemeri simülasyonuna katılan vatandaş: “Hayat bitti sandım, film şeridi gibiydi her şey”
YEREL HABERLER Adana’da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine ...
Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Depoya 'sahte içki' baskını: 5 gözaltı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
YEREL HABERLER Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte ...
Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 5-0
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 5-0
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adana Demirspor: 5 - Serik Belediyespor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adana Demirspor: 5 - ...
Eğitim çalışanlarına 7 bin 770 lira promosyon Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Rekor düzeydeki promosyon anlaşmamız üyelerimize hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Eğitim çalışanlarına 7 bin 770 lira ...
‘Gezen Sinema Tırı’ Yüreğirli çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER ‘Gezen Sinema Tırı’ Yüreğirli çocuklarla buluştu
Gülnar: "Asgari ücret insan onuruna yaraşır olmalı"
YEREL HABERLER Gülnar: "Asgari ücret insan onuruna yaraşır olmalı"
Adana'da hırsızlar engelli kadını koltuk değneği ve soğuğa mahkum etti Engelli kadının akülü sandalyesinin şarj aletini ve devletin yardım olarak verdiği 20 torba kömürü çaldılar 4 çocuk annesi Gülcan Çakıcı, "Kömürü istemiyorum. Ama akülü sandalyemin şarj aletini azıcık vicdanları varsa getirsinler" diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Adana'da hırsızlar engelli kadını koltuk değneği ve ...
Ekin'in katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Ekin'in katil zanlısı yakalandı
Ulaş'ın öldürülmesinin arkasından abla-enişte kavgası çıktı
YEREL HABERLER Ulaş'ın öldürülmesinin arkasından abla-enişte kavgası ...
Büyükşehir, kadına şiddete karşı kendi personelini eğitiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, kadına şiddete karşı kendi personelini ...
Ödüllü zabıtaya ev vaadiyle dolandırıcılık iddiası Yolda bulduğu parayı sahibine teslim ederek ödüllendirilen Mehmet D., girdiği inşaat işinde aynı daireyi birden çok kişiye satıp ortadan kayboldu Adana’da onlarca kişinin ev alma hayali suya düştü Mağdur Selçuk Akdağ: “Sözleşme yapmamıza rağmen bana satacağı daireyi başkasına sattı” Mağdur Emine Çotluk: “Evimi ve arabamı sattım ama dolandırıldım”
YEREL HABERLER Ödüllü zabıtaya ev vaadiyle dolandırıcılık ...
Anne karnında oluşuyor, yaşlandıkça değişiyor Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, göz sıvısının birçok göz hastalığının oluşmasında rol oynayabildiğini, vitreoretinal cerrahi ile pek çok göz hastalığının tedavi edilebildiğini belirtti
YEREL HABERLER Anne karnında oluşuyor, yaşlandıkça değişiyor Göz ...
Adana´da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama
Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele ...
Cinayet zanlısı tutuklandı Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi öldürüp kaçan zanlı arkadaşıyla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı tutuklandı Adana’da aralarında ...
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı Adana’da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı, polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yere yatırılarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı Adana’da ...
Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı, bekçilere “Senin o zaman” diyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde ...
Kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı
Köpek havlayınca vatandaşlar hırsızı yakaladı, ardından öldüresiye darp etti
YEREL HABERLER Köpek havlayınca vatandaşlar hırsızı yakaladı, ...
Adana’da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da seyir halindeki otomobile çapraz ateş ...
Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.