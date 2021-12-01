Yangın bölgesinde mesire alanı oluşturuldu

Kozan Belediyesi bu yıl yüzlerce dönüm kızılçam ormanın yandığı Kızlarsekisi bölgesinde su kaynaklarının bulunduğu alana, çınar, defne ve dut ağacı dikerek vatandaşların dinlenebileceği mesire alanı oluşturdu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Salmanlı yolu üzerindeki su kaynaklarının bulunduğu bir mesire alanı projesini uygulamaya geçirdi.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Şantiye Şefliği ile birlikte Ali Bolat adına yapılan Hayrat Çeşmesi etrafında bulunan boş alana çınar, defne ve dut ağaçları dikildi.

Başkan Özgan, Kızlarsekisi bölgesinde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bugün ise bizlerde bölgenin yeşillenmesine katkıda bulunmak için vatandaşlarımızın kullandığı KozanMansurlu Yahyalı yolu üzerindeki su kaynaklarının bulunduğu bu alanda ağaçlandırma çalışması yaptı. Bu mesire alanı güzel dinlenme mekanına dönüşecek. Ayrıca bu su kaynağı çok kıymetli ve yumuşak bir içimi vardır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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