Adanaspor - Kocaelispor: 1-2

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Akif ÖZDEMİR / ADANA, (DHA) -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Haydar Avcı

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu - Muhammet Ömer Çakı (Dk. 79 Fıratcan Üzüm), Cem Özdemir (Dk. 46 Bruns), Tetteh, Harun Kaya, Rüştü Hanlı, Kingsley, Roche (Dk. 46 Donkor), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Ahmethan Köse, İbrahim Aksu (Dk. 46 Celil Yüksel)

KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları Mevlüt Çelik, Mehmet Taş, Alpay Çelebi, Semih Karadeniz, Diop, Denizalp Özdemir (Dk. 74 Atila Turan), Tisdell (Dk. 74 Benhur Keser), Mevlüt Erdinç (Dk. 60 İsa Nalbant), Dilaver Güçlü, Yiğitali Bayrak (Dk. 90+3 Yılmaz Özeren)

GOLLER: Dk. 82 Tetteh (Adanaspor), Dk. 18 Dilaver Güçlü, Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Uğurcan Yazğılı, Fıratcan Üzüm (Adanaspor), İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Adanaspor, Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kocaelispor, 5'inci eleme turuna yükseldi.

18'inci dakikada taç organizasyonunda Semih Karadeniz'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa sağ ayağı ile vuran Dilaver Güçlü, takımını öne geçirdi: 0-1.

33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen organize atakta Mevlüt´ün duvar pasında sağ kanattan ceza sahasına kat eden Semih, topu altı pasa çevirdi. Topla buluşan Mevlüt Erdinç klas bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

İlk yarı Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52'nci dakikada kaleci İsmet Yumakoğulları, Bruns´un şutunu harika bir kurtarışla kornere çeldi.

81'nci dakikada savunma arasına koşu yapan Samuel Tetteh, Bruns´un pası ile buluştu ve ceza sahası içinden isabetli vurarak topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Kocaelispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-12-01 17:40:10



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