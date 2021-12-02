Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iş yerlerinden bilgisayar ve dinamo motoru, otomobillerden de teyp ve hoparlör çalan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişiyi tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, Seyhan ilçesindeki iş yerinden piyasa değeri 15 bin lira olan 2 orijinal kablosuz kulaklık, matkap, 2 hoparlör ve bilgisayar çalan Ahmet Y.'yi (18), aynı ilçede 3 bisiklet çalan Uğur K.'yi (29), Yüreğir ilçesindeki iş yerinden dinamo motoru çalan Adem T.'yi (24) ve Sarıçam ilçesinde iş yerinden kişisel bakım ürünleri, 2 otomobilden de teyp ve hoparlör çalan Erhan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-12-02 09:38:27



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