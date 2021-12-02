Adana'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri, operasyonla yakalandı

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iş yerlerinden bilgisayar ve dinamo motoru, otomobillerden de teyp ve hoparlör çalan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişiyi tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, Seyhan ilçesindeki iş yerinden piyasa değeri 15 bin lira olan 2 orijinal kablosuz kulaklık, matkap, 2 hoparlör ve bilgisayar çalan Ahmet Y.'yi (18), aynı ilçede 3 bisiklet çalan Uğur K.'yi (29), Yüreğir ilçesindeki iş yerinden dinamo motoru çalan Adem T.'yi (24) ve Sarıçam ilçesinde iş yerinden kişisel bakım ürünleri, 2 otomobilden de teyp ve hoparlör çalan Erhan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-12-02 09:38:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.