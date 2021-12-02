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Dr. Zeydan: "Soğuk algınlığı, bronşit ve zatürreye neden olabilir"

İHA

Dr. Zeydan: "Soğuk algınlığı, bronşit ve zatürreye neden olabilir"

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, soğuk algınlığının küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü, bunun en büyük nedeninin kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda çocukların virüsü sürekli birbirlerine bulaştırdıklarını söyledi.
Soğuk algınlığının insanlar arasında görülen en yaygın ve bulaşıcı hastalık türü olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, “Bu hastalık tedbir alınmayıp ilerleme gösterirse bronşit hatta zatürre gibi ciddi problemlere neden olabilir” dedi.
Hastalığın hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kolayca bulaşabileceğini anlatan Dr. Meriç Zeydan, “Hastalığa sebep olan virüsler dış ortamda 23 saat civarında canlı kalabilirler. Bu nedenle virüsün bulaşma ihtimali olan eşyalar ellendikten sonra ellerin yüze sürülmemesi ve sabunlu su ile iyice yıkanması önemlidir. Ayrıca virüsler kapalı ortamlarda ve toplu taşıma araçlarında uzun süre havada asılı kalabildiğinden mümkün olduğunca bu gibi yerlerde bulunmamaya özen gösterilmelidir” diye konuştu.

Belirtiler korona virüs ile karışabiliyor
Zeydan, soğuk algınlığı belirtilerinin grip ve korona virüsün özellikle delta varyantının belirtileri ile benzerlik gösterse de söz konusu hastalıklara göre çok daha hafif bir atlatılan hastalık olduğunu ifade ederek, “Kuluçka süresi 2 ila 3 gün sürer. Sıklıkla burun akıntısı ile başlar. Bunu burun tıkanıklığı, hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı ve 3738 derece hafif ateş izler. Ayrıca bireyde halsizlik ve kırgınlık da görülebilir. Hastalık genellikle 1 hafta ila 10 gün içerisinde geçer” dedi.
Soğuk algınlığının küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü bunun en büyük nedeninin ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda diğer çocuklarla yoğun şekilde beraber olunmasından kaynaklandığını anlatan Dr. Meriç Zeydan, “Çocuklar bu gibi yerlerde virüsü sürekli birbirlerine bulaştırırlar. Bu nedenle yetişkinler yılda ortalama 24 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda ise bu sayı 67’ye kadar yükselebilir” şeklinde konuştu.

Kronik hastalığı olanlar dikkat
Kışın KOAH ve astım hastalarının soğuk algınlığına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Dr. Meriç Zeydan, “Çünkü, özellikle risk altındaki bu kişilerde meydana gelebilen basit enfeksiyonlar çabucak zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu nedenle KOAH ve astım gibi kronik hastalığı olanların doktorlarına danışarak grip ve zatürre aşılarını aksatmamaları önerilir” dedi.
Yapılan çalışmaların bugüne kadar 200'ün üzerinde virüsün soğuk algınlığına sebep olduğunu gösterdiğini söyleyen Dr. Zeydan, “Gelişen solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 80'i virüslerden, geriye kalan kısmı ise bakterilerden kaynaklanmaktadır. Ancak antibiyotikler sadece bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bu nedenle kışın solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanan ortalama her 100 hastadan 80'inde antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulmaz” diye konuştu.

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