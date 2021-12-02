Şehit Kaymakam Safitürk’ün adı Tufanbeyli’de yaşatılacak

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk adına öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Mardin’in Derik ilçesinde 2016 yılında makam odasında PKK’lı teröristler tarafından döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün adını Anadolu İmam Hatip Lisesine yapılan robotik kodlama sınıfında yaşatacaklarını söyledi.

Öğrencilerin bilimle geleceğe kendilerini hazırlayacakları robotik kodlama sınıfının açılışını Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı yaptı.

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