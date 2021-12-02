Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan 2 kuzen toprağa verildi

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Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da motosikletle giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Çiftsüren (19) ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren'in (15) cenazeleri, toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren ile kuzeni Abdulsamet Çiftsüren motosikletle giderken, yanlarına yaklaşan motosikletteki 2 kişi tabancalarını çıkarıp peş peşe ateş etti. Kuzenler devrilen motosikletle birlikte sürüklenirken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajının ardından farklı hastanelere kaldırılan kuzenler, kurtarılamadı.

Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren´in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Polis olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2021-12-02 16:44:56



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