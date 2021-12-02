İki turna vuran avcıya 14 bin 918 TL ceza

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA´da yasa dışı avlanırken iki turna vuran avcıya 14 bin 918 TL ceza kesildi.

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yumurtalık ilçesinde yasa dışı avcılığa karşı kontrol ve koruma çalışması yaptı. Devriye gezen ekipler, tüfekle iki turna vurduğu belirlenen, ismi açıklanmayan avcıyı yakaladı. Ekipler, avcıya 14 bin 918 TL ceza kesti.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2021-12-02 17:12:14



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