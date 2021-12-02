Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı fotoğrafı sergilediler



Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde Atatürk ile birlikte Adana cephesinin açılmasını sağlayan Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Kemal Selekoğlu ve kardeşi Cemal Selekoğlu, bölgeyi terk eden Fransız askerlerinin, 1 Aralık 1921'de Adana Tren Garı'ndan Türk sancağına ve askerine selam durduğu fotoğrafı ortaya çıkardı.

İstiklal Madalyası sahibi Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Kemal Selekoğlu kardeşi Cemal Selekoğlu ile birlikte, geçen yıl Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Türklere yaptıkları zulüm ve eziyetlerin belgelerini gün yüzüne çıkararak sergilemeye başladı. Adana'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında bu kez de Fransızların Türk askerlerini ve sancağını selamlayarak bölgeden ayrıldığı fotoğrafı, ilk kez paylaşıldı.

Kemal Selekoğlu, "Bu fotoğraf sürecin sonunda neler yaşandığını gösteriyor. 'Biz soykırıma uğradık' diyen Ermenilerin, Fransız ordusunun içerisine jandarma olarak Çukurova'ya gelmeleriyle beraber insanlar artık vatanını kaybedeceğini anladılar. Dağlara çekilip, teşkilatlanarak mücadeleye başladılar. O mücadelenin sonunda da kaybeden Fransızlar ve Ermeniler oldu. Bu fotoğraflarda da ülkemizi işgal eden Fransızların, Adana Tren Garı'ndan çekilişi görünüyor. Bu bir sürecin sonucunda yaşananlar tek fotoğrafta anlatılıyor. Diğer bir fotoğrafta da Fransız komutanların tren garına törene gelmelerini gösteriyor. Yani burada milletimizin bir mücadelesi anlatılıyor. Bunu ilk kez yayınlıyoruz. Atatürk'ün dediği gibi 'geldikleri gibi gittiler" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2021-12-02 18:00:38



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