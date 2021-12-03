Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak (27), otogarda kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan Çırak hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak, otogarın peronlar bölümünde kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çırak'ı bacağından bıçaklayan kimliği belirsiz şüpheli, olay yerinden kaçtı. Otogar esnafının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bacağından yaralanan Çırak, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-12-03 03:14:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.