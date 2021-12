CHP’li Vursavuş'tan "kule paratoner" uyarısı "5 veya 6 şiddetinde depremde yıkılmazlar ama bir fırtınada yıkılırlar, can ve mal kaybına sebep olabiliriz"

Seyhan Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının ikinci oturumunda konuşan CHP’li meclis üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, binaların üzerindeki paratoner kulelerin 5 veya 6 şiddetinde depremde yıkılmayacağını ancak bir fırtınada yıkılıp can ve mal kaybına sebep olabileceğini söyledi.

Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı söz alan CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelen fırtınalarda çatı uçmalarından dolayı 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanlığı yaptığım dönemde inşaatların üzerine paratoner olarak yaptığımız kuleler yanlış imal edildiğini söylemiştim. Çünkü bunlar statik olarak binaya bağlı değiller. Peki ne yapmalıyız? Belediyeci olduk, şimdi buradan bunları gündeme getirmek nasip oldu" dedi.

"Allah’tan Adana’da başımıza böyle bir felaket gelmedi ama gelmeyeceği anlamına da gelmez" diyen Vursavuş, şunları kaydetti:

"Onun için bizlerin teknik anlamda dikkat etmemiz gereken konular. Kule imalatları apartmanlar üzerinde şık duruyor, müteahhit arkadaşların bunları bir güç gösterisi veya güzellik veya reklam olarak görmeleri güzel bir şey. Ancak içini doldurmaları gerekiyor? Nasıl dolduracaklar? Bunları statik projelerine işleyecekler. 5 veya 6 şiddetinde depremde yıkılmazlar ama bir fırtına da yıkılır. Ve Allah muhafaza altında can ve mal kaybına sebep verebiliriz. Bize düşen görev ne diye bakacak olursak bunlarla ilgili yapılmış olan imalatlar dahil tespit etmeleri şık olur. Demir veya çeliklerden yapılan bu kulelerin 510 sene sonra ne olacağına dair bir öngörü içerisinde olmamız gerekir. Arkadaşlarımız bunların tespitini yapıp güçlendirme yaptırmalarını ve vatandaşın can ve mal kaybı açısından engellemek açısından önemli olacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.