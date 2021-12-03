Engelli çocuklar at bindi Adana polisi, çocukları ata ve helikoptere bindirip onlarla dans etti

Adana polisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle otizmli ve engelli çocukları ata ve helikoptere bindirip onlarla dans etti.

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için etkinlik düzenledi. Çocuklar ilk olarak atlı polis birliklerinin atlarına bindirilip gezdirildi. Daha sonra Havacılık Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden çocuklar burada helikopterlerin içine girerek bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü binasına gelen çocuklar burada önce zırhlı araçlara ve motosikletlere binerek eğlendi. Polis ekiplerinin eşlik ettiği çocuklar daha sonra İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile buluştu. Programda son olarak aileler, çocuklar ve emniyet görevlileri birlikte yemek yedi. Ayrıca polisler engelli çocuklarla dans etti.

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