Adana jandarmasından DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 1 kişinin Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde, 1 kişinin ise Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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