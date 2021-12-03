Çelik yelekle yakalandı; 'Hasımlarım var, tedbir aldım' dedi



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da yolda yürürken polisi görünce kaçmaya çalışan Hayrettin O. (20), üzerinde çelik yelek ve tabancayla yakalandı. Hayrettin O.'nun ifadesinde, "Sabah arabam kurşunlandı. Hasımlarım var, onun için tedbir amaçlı böyle geziyorum" dedi.

Olay, 30 Kasım gecesi Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi´nde meydana geldi. Genel kontrol yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Güven timleri, sokakta yürüyen kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisi fark eden şüpheli, kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli takibin ardından şüpheli yakalandı. Şüphelinin `Kasten adam öldürmeye teşebbüs´, `Kasten yaralama´, `Mala zarar verme´ ve `Genel güvenliği tehlikeye sokma´ suçlardan kaydı bulunan Hayrettin O. olduğu belirlendi. Hayrettin O.´nun üzerinde çelik yelek ve silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hayrettin O. emniyetteki ifadesinde, "Sabah arabam kurşunlandı. Hasımlarım var, onun için tedbir amaçlı böyle geziyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından `ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma´ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Hayrettin O.'nun çıkarıldığı mahkemede, 7 gün içinde 3 bin TL güvence bedeli ödemesine ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-12-03 10:46:41



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