Akdeniz Bölgesinin Tek PTE Academic Merkezi ATÜ’de

PTE Academic Türkiye İş Geliştirme Sorumlusu Fatih Özer ve beraberindeki heyet, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’ı ziyaret etti. Ziyarette sınav hakkında bilgi veren Özer, YDS denkliği olan PTE Academic’in Akdeniz Bölgesi’ndeki tek merkezinin ATÜ’de olduğunu söyledi.

Özer, ÖSYM tarafından resmi kabulü bulunan ve YDS denkliği olan sınavın, üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfını geçmede, yüksek lisans, doktora ve akademisyenlik başvurularında kabul edildiğini belirtti. Sınavın ayrıca kamu personel başvuruları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Liman İşletmeleri tarafından gemi adamlığı başvurularında da kabul edildiğini söyleyen Özer, “PTE Academic, içerik olarak 4 ana bölümden oluşan (okumadinlemekonuşmayazma) ve tüm bölümlerin puanlamasının yapay zeka tarafından yapıldığı bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Toplam 2 saat süren PTE Academic sınavı, diğer İngilizce sınavlarına göre daha kısa süreli olup, adayların konsantrasyonlarının dağılmadığı daha verimli bir sınav oturumu hizmeti sunmaktadır” dedi.



"Adaylar diledikleri tarihlerde sınava girebilir"

En sık seansa sahip dil yeterlilik sınavı olması sayesinde adayların kolaylıkla diledikleri tarihlerde sınava girebildiklerini vurgulayan Özer, “PTE Academic sonuçları ortalama 30 saat içinde açıklanmaktadır. Sınav süresinin kısalığı sayesinde, adaylar için verimli oturumlar gerçekleşmekte ve sınava hazırlanmanızı sağlayacak pek çok ücretsiz kaynak bulunabilmektedir” açıklamasında bulundu.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, ziyaretçilere verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ederek Pearson PTE Academic ile yaptıkları iş birliğinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziyarette ATÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Duygu İşpınar Akçayoğlu, Pearson Bölge Üniversiteler Koordinatörü Ahmet Şahin ve Pearson Bölge Satış Müdürü Şener Aydın da hazır bulundu.

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