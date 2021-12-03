Adana'da asayiş Firari iki hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan ve firarda olan A.Y. ve M.Ö. isimli şahısların buluşarak Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesine gidecekleri bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
17 ayrı suç kaydı bulunan hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y. 20 ayrı suç kaydı bulunan, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ö. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.