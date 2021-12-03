17 yaşında anne oldu, çocuğunun babası nikah kıyamadan silahlı saldırıda öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yaşında anne oldu, çocuğunun babası nikah kıyamadan silahlı saldırıda öldü

DHA

17 yaşında anne oldu, çocuğunun babası nikah kıyamadan silahlı saldırıda öldü


Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA´da kuzeni Abdulsamet Çiftsüren (15) ile birlikte motosikletle giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Çiftsüren´in (19), geçen yıl nişanlısı Hatun B. (17) ile düğün yaptıkları, 2 ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiği, 15 Aralık´ta ise nikah kıymak için mahkemeye çıkacakları ortaya çıktı. Saldırganların yakalanmasını isteyen Hatun B., "Düğünüm olan yerde cenaze çadırı kurdum. Kızım daha babasına doyamadı" dedi.
Olay, 1 Aralık saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren ile kuzeni Abdulsamet Çiftsüren motosikletle giderken, yanlarına yaklaşan motosikletteki 2 kişi tabancalarını çıkarıp peş peşe ateş etti. Kuzenler devrilen motosikletle birlikte sürüklenirken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajının ardından farklı hastanelere kaldırılan kuzenler, kurtarılamadı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren´in cenazeleri, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı´nda toprağa verildi. Polis olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
`BAŞKASI VURDU İNTİKAMINI BİZDEN ALDILAR´
Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren´in aileleri, Yeşilbağlar Mahallesi´nde kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı. Yusuf Çiftsüren´in annesi Muhlise Çiftsüren (53), 3 Eylül´de İsmail Demir´in (37) öldüğü, kardeşi Hüseyin (24) ve ağabeyi İbrahim Demir´in (39) yaralandığı silahlı saldırının intikamını almak isteyen kişiler tarafından oğluna ve yeğenine pusu kurulduğunu öne sürdü. Demir ailesine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini savunan Çiftsüren, "Oğlum işten eve geldi. Maça gidecekti. Yemeğini yedikten sonra telefon geldi. Abdulsamet aramıştı. Tehdit edildiğini söylemiş. Onu almak için fırına gittiğinde pusuya uğramışlar. Başkası vurdu, intikamını bizden aldılar. Zanlılar yakalanmadı. Adalet istiyoruz" dedi.
'BİZ NE YAPTIK'
Yusuf´un ablası Aynur Çiftsüren (25) ise husumetli 2 aileyle yakından ilgilerinin bulunmadığını, Demir ailesine saldıran ailenin ikinci derece akrabası olduklarını öne sürerek, "Biz ne yaptık? Gidin sizi vuranları vurun" diye konuştu.
Abdulsamet Çiftsüren´in amcasının kızı Kader Demir (33) de "Amcamın oğlu daha 14 yaşındaydı. Öz amca çocukları, daha yakın akrabaları varken bizi, üçüncü şahısları vurdular. Saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
`DÜĞÜNÜM OLAN YERDE CENAZE ÇADIRI KURDUM´
Yusuf Çiftsüren´in dini nikahla birlikte yaşadığı, 2 aylık kızları İkra´nın annesi olan Hatun B. ise geçen yıl düğün yaptıklarını, eşi ölmeseydi nikah kıymak için 15 Aralık´ta mahkemeye çıkacaklarını anlattı. Saldırganların yakalanmasını isteyen Hatun B., "2 aylık bebeğimin yetim olmasına sebep olanların cezalandırılmalarını istiyorum. Tam 1 sene önce 1 haftalık gelindim. 1 sene önce burada düğünüm oldu. Düğünüm olan yerde cenaze çadırı kurdum, cenazesini yapıyoruz. Kızım daha babasına doyamadı. Hiç mi acımadılar, nasıl vururlar? Ben ne onları tanırım ne onlar beni tanır, eşimin, kızımın suçu ne? Daha nikah masasına oturamadan elimden aldılar. Olay günü ona yemeğini hazırladım, yedirdim, maça gidecekti çantasını hazırladım. Beresini yıkadım, tam asıyordum `vuruldu´ dediler. Daha yeni evden gönderdiğim adam, karşımda yemek yediğim adam nasıl ölür?" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI
2021-12-03 15:05:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyecanı
YEREL HABERLER Adana’da "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyecanı
Hatay’dan Adana’ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’dan Adana’ya getirilen 400 çalıntı motosiklet ...
Adana'da asayiş Firari iki hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da asayiş Firari iki hükümlü yakalandı
Minikler ilmek ilmek sevgi örüyor
YEREL HABERLER Minikler ilmek ilmek sevgi örüyor
Akdeniz Bölgesinin Tek PTE Academic Merkezi ATÜ’de
YEREL HABERLER Akdeniz Bölgesinin Tek PTE Academic Merkezi ATÜ’de
Motosikleti çalınan engelliye Adana'dan müjde Başkan Kocaispir, Diyarbakırlı Muhammed Taşpınar'a motosiklet gönderiyor
YEREL HABERLER Motosikleti çalınan engelliye Adana'dan müjde Başkan ...
Adana'da trafiğin sıkıştığı 26 noktada çalışma
YEREL HABERLER Adana'da trafiğin sıkıştığı 26 noktada çalışma
Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu Günlerdir kızından haber alamayan Osman Avcı: "Beni her yerden engelledi, haber alamıyorum"
YEREL HABERLER Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan ...
Çelik yelekle yakalandı; 'Hasımlarım var, tedbir aldım' dedi
YEREL HABERLER Çelik yelekle yakalandı; 'Hasımlarım var, tedbir ...
Elektrik kablolarını kesip çalan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Elektrik kablolarını kesip çalan zanlı yakalandı
Adana jandarmasından DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adana jandarmasından DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Ruhsatsız tabancalı, çelik yelekli zanlıya ilginç ceza
YEREL HABERLER Ruhsatsız tabancalı, çelik yelekli zanlıya ilginç ...
Saçınız günde 100 tel dökülüyorsa dikkat Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, saç dökülmesinin başlıca nedenlerinin vitamin eksiklikleri, sıkı diyet, ilaçlar, yüksek ateş, enfeksiyon, doğum sonrası ve menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal faktörler ile stres olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Saçınız günde 100 tel dökülüyorsa dikkat Dermatoloji Uzmanı Dr. ...
Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı Adana’da motosikletlerle gelip bir eve girerek silahla 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı daha tutuklandı
YEREL HABERLER Film gibi cinayette 3 zanlı daha tutuklandı Adana’da ...
Engelli çocuklar at bindi Adana polisi, çocukları ata ve helikoptere bindirip onlarla dans etti
YEREL HABERLER Engelli çocuklar at bindi Adana polisi, çocukları ata ...
"Aşk-ı Memnu" Adana’da sahnelenecek
YEREL HABERLER "Aşk-ı Memnu" Adana’da sahnelenecek
CHP’li Vursavuş'tan "kule paratoner" uyarısı "5 veya 6 şiddetinde depremde yıkılmazlar ama bir fırtınada yıkılırlar, can ve mal kaybına sebep olabiliriz"
YEREL HABERLER CHP’li Vursavuş'tan "kule paratoner" uyarısı "5 veya ...
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polisten kaçarken devrildi
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polisten kaçarken ...
Kaçak göçmen taşıyan minibüs polisten kaçarken pamuk tarlasına devrildi Kazada yaralanan olmazken şüpheliler hurdaya dönen araçtan inerek pamuk tarlasına kaçtı
YEREL HABERLER Kaçak göçmen taşıyan minibüs polisten kaçarken pamuk ...
Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Evsiz genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı
Adana’da otogarda bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da otogarda bıçaklı kavga: 1 yaralı
Balık tutmaya gitti, nehir kıyısında cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Balık tutmaya gitti, nehir kıyısında cansız bedeni ...
Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı fotoğrafı sergilediler
YEREL HABERLER Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı ...
İki turna vuran avcıya 14 bin 918 TL ceza
YEREL HABERLER İki turna vuran avcıya 14 bin 918 TL ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.