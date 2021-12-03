Hatay'dan yola çıkan 4 kamyonda, 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinden Adana'ya gelen 4 kamyonda 400'e yakın çalıntı motosiklet ele geçti. Kamyon şoförleri hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'dan Adana'ya çalıntı motosiklet sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi D-400 karayolunda uygulama yapan ekipler, durdurulan 4 kamyonda yaklaşık 400 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Motosikletlerin Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan yediemin otoparkından çıkarıldıkları tespit edildi. Sürücülerin motosikletleri nasıl çıkartıldıklarına dair herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine de haklarında adli işlem başlatıldı. Kamyon ve motosikletler, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2021-12-03 16:05:08
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