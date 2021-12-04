Adana Emniyet Müdürü İnci, simülasyon aracında kaza deneyimi yaşadı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında simülasyon aracında kaza deneyimi yaşadı.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Adana'da kent merkezine simülasyon aracı kuruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde denetimler yaparak emniyet kemeri takmayanları simülasyon aracına bindirerek kaza deneyimi yaşattı. Sürücüler daha sonra kurallara uymaları konusunda bilgilendirildi. Simülasyon aracı daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracına bindi. Deneyimin ardından konuşan İnci, emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek “Bugün gerçekten emniyet kemerinin kaza anında hayat kurtardığını kendim de yaşayarak gördüm. Küçük bir hızla da olsa ne kadar zorlandığımı hissettim. Emniyet kemeri kazalarda yüzde 60 oranında hayat kurtarıyor” dedi. Ekipler daha sonra tek tek araca binerek kaza deneyimini yaşadı.

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