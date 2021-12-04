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Romanların kamıştan sepetleri ekonomiye kazandırıldı Kozan'da Romanların ördüğü sepetler, belediyenin gerçekleştirdiği başarılı proje sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor

İHA

Romanların kamıştan sepetleri ekonomiye kazandırıldı Kozan'da Romanların ördüğü sepetler, belediyenin gerçekleştirdiği başarılı proje sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Roman vatandaşların geçim kaynağı olan kamıştan yaptıkları sepetler, Kozan Belediyesi tarafından ekonomiye kazandırıldı. Romanlar, sepet yapımı için yeniden üretime geçti, şimdi ise Türkiye’nin dört bir yanından sipariş alıyorlar.
Kozan’ın Gazi Mahallesinde at arabaları, çadır kentleri, kendilerine özgü yaşamlarıyla dikkat çeken Roman vatandaşlar, sazlıklardan topladıkları kamışları tek tek işleyerek sepet üretiyorlar. Son yıllarda plastik ve sanayi üretimi karşısında zora giren el yapımı sepet üretimi için Kozan Belediyesi devreye girdi. Romanların tek geçim kaynağı olan kamıştan sepetleri ekonomiye kazandırmak için proje yürüten belediye, el sanatını geleceğe taşımayı başardı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, eTicaret ve yöresel ürün pazarıyla ilçedeki kadınların ürettiği bölgeye özgü lezzetleri ekonomiye kazandırarak kendi ayakları üzerinde durmasına destek olurken öte yandan Roman vatandaşların ürettikleri kamış için de destek olarak Türkiye’nin dört bir yanına pazarlama ve satışını sağladı.
Gazi Mahallesinde Romanların üretimini yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Gördüğünüz sepetler yöresel bir kültür. Belediyemizin yöresel ürünler projesinde yer alan tescilli lezzetleri Roman vatandaşlarımızın ürettiği sepetler ile tüm ülkemizin pazarına açtık. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 sepet üretimi gerçekleşti. Kamışlardan yapılıyor bu sepetler. Ekmek, meyve, bağ sepetleri Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor. Bu sepetlerde büyük emek var. İlçemizde herkes hem tanıtılıyor hem kazanıyor" dedi.
Gaziköy Romanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Yılmaz Tiğrek ise yıllardır bu işi yaptıklarını ama plastikler çıkınca pek ilgi kalmadığını belirterek, "Belediyemiz desteği üretmemizi istedi biz de yeniden üretime geçtik. Burada yaklaşık 50 hane bu işten ekmeğini çıkarıyor. Çok mutluyuz” dedi.
Tiğrek, Roman vatandaşların kamışları sonbahar ve kış döneminde topladıklarını kaydederek, "Bir kişi günde 4 tane yapabilmekte. Şimdi belediyemizin desteği ile Türkiye’nin dört bir yanından sipariş alıyoruz ve ekonomik olarak gelir elde ediyoruz” dedi.

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