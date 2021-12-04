6 yaşındaki kızının önünde komşusu tarafından darp edildi

Adana'da bir kadın, oturduğu apartmanda komşusu olan bir kadın tarafından 6 yaşındaki kızının yanında darp edildi. Darp edilen kadın baygınlık geçirirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Aralık Çarşamba günü Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. S.İ. (45) kızıyla birlikte evlerine çıkmak için asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D. bağırarak yanlarına geldi. Aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. Burada tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma Tuğba D.’nin hamle yapmasıyla kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.’yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürdü. Bununla kalmayan Tuğba D., S.İ.’nin başını defalarca zemine vurdu. Küçük kızın bu sırada hem bağırdı hem de annesini kurtarmaya çalıştı. Tuğba D., ise S.İ.’yi bayılana kadar dövdü.

Sesleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.’den şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.