Çadırda kebapçılığa başladı, şimdi milyonlara ulaşıyor Adanalı kebapçı, Youtube’nin '2021 en popüler 10' listesine girdi 21 yıl önce naylon çadırda başladı, şimdi 2 işyerinde onlarca kişiye istihdam sağlıyor Yaşar Aydın: “Bu Adana için bir başarı”

Adana’da 21 sene önce naylon bir çadırda kebapçılığa başlayan Yaşar Aydın, şimdi iki iş yerinde onlarca işçiye istihdam sağlamakla birlikte sosyal medya sayesinde milyonlarca kişiye ulaşıyor. Adana Kebap’ının tanıtımı için sürekli çalıştığını belirten Aydın, “Bize gelip yemek yiyen turistler ardından alışverişe çıkıyor. Her şey Adana için” dedi.

21 yıl önce naylon bir çadırda kuzu kaburgayla kebapçılığa başlayan Yaşar Aydın, aradan geçen yıllarda işini büyüttü. 5 yıl önce de Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde ikinci şubeyi açan Yaşar Aydın, tek başına başladığı kebapçılık işinde şimdi onlarca kişiye istihdam sağlıyor. Sosyal medyayı da kullanarak Adana Kebap’ın tanıtımını arttıran Aydın, günde 2 milyon insana ulaşıyor.

Youtube, Türkiye dahil 17 ülke için hazırladığı '2021 en popüler 10' listesini duyurdu. rend videolar, popüler içerik üreticileri ve müzik videoları gibi listelerin bulunduğu tabloda, 'Shorts İçerik Üreticileri' listesine Adanalı kebapçı 4.sıradan girdi.

Başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı’na anlatan Aydın, çok zor dönemlerden geçtiğini belirtti. Bazı günlerde siftah yapmadan Osmaniye'ye gidip geldiğini anlatan Aydın, “Birçok sosyal farkındalık projesinde yer alıyoruz. Allah herkese bunu nasip etmez. Allah bunu bize nasip ettiği için kendimizi şanslı hissediyoruz. Onlarca insanı istihdam ediyoruz ve aileleriyle birlikte bu sayı bini geçer” diye konuştu.



“Adana için başarı”

Adana Kebap’ın tanıtımı için çabaladığını aktaran Aydın, “Listeye 17 ülke arasında 4.sıradan girdik. Bu büyük bir başarıdır. Adana için başarıdır. Orada bizim markamız var ama Adana görünüyor aslında. Kentin tarihi ve turistik yerleri gözüküyor. O yüzden kendimizi bu konuda şanslı görüyoruz. Boş oturmuyoruz, çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Biz sadece işimizi yapıyoruz”

Yurt dışından Adana Kebap tatmak için her gün çok sayıda vatandaşın geldiğini belirten Aydın, “Bize her gün çok sayıda turist geliyor ama bizden çıkıp alışverişe gidiyorlar. Adana kazanıyor burada. Günlük 2 milyon insana sosyal medyadan ulaşıyoruz. Biz sadece işimizi yapıyoruz” dedi.

