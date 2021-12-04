Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1

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Can ÇELİK / ADANA, (DHA) -STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Emir Eray Erisoy, Mehmet Özer

ADANASPOR: KaracicDonkor,, Evren, Roche, Uğurcan, Bruns (Dk.67 Tetteh), Benasser, Hıfsullah, Fıratcan, Samed Ali (Dk.46 Ahmethan), Celil

TUZLASPOR: Mikulicİsmail, Posmac, Ferhat, Samet (Dk.13 Mustafa Emre, Dıack, Selçuk, Ahmet (Dk61 Rahmi), Bardhı, Sedat(Dk.90+2 Tayfun), Safa (Dk.62 Kutay)

GOLLER: Dk.79 Celil (P) (Adanaspor), Dk.90 Posmac (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Bruns, Roche, Bennasser, Evren (Adanaspor), Diack, Safa, İsmail (Tuzlaspor)Spor Toto 1'inci Lig 15'inci hafta maçında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

28'inci dakikada serbest vuruşu kullanan Selçuk, topu doğrudan kalece gönderdi. Kaleci Karacic uzanarak topu tokatladı. Top Safa'nın önüne düştü. Safa'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

36'ncı dakikada Adanaspor'un kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü. İsmail Erdoğan araya girmek isterken, Sedat'ın ceza alanında yaptığı hareket e hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Samet Ali'nin vuruşunda kaleci Mikuliç uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

58'inci dakikada Selçuk'un soldan kullandığı korner atışında Bardhi gelişine vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.

79'uncu dakikada İsmail'in, Emrecan tarafından ceza sahasından düşürülmesiyle Adanaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Celil, meşin yuvarlağı kalecinin sağına atarak filelerle buluşturdu: 1-0

90'ıncı dakikada Tuzlaspor'un kullandığı korner atışında defanstan dönen topu Posmac kontrol etti. Ardından Posmac düzgün bir vurula topu doksana gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-12-04 20:22:38



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