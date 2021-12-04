Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 1

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– Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Adanaspor sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Mücadele 11’lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

10. dakikada topla buluşan Ahmet’in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

26. dakikada Safa’nın soldan pasında topu alan Ahmet Yazar, bekletmeden vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.

28. dakikada serbest vuruşu kullanan Selçuk, topu doğrudan kalece gönderdi. Kaleci Karacic uzanarak topu tokatladı. Top Safa’nın önüne düştü. Safa’nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada sağdan atak geliştiren Fıratcan, ceza alanına orta açarken top defanstan döndü. Bruns dönen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

36. dakikada Adanaspor’un kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü. İsmail Erdoğan araya girmek isterken, Sedat’ın ceza alanında yaptığı hareket e hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Samet Ali’nin vuruşunda kaleci Mikuliç uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada Selçuk’un soldan kullandığı kornerde Bardhi gelişine vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.

69. dakikada Selçuk’un defans arkasına gönderdiği topa, Karacic kritik müdahalesiyle tehlike uzaklaştı.

79. dakikada İsmail’in, Emrecan tarafından ceza sahasından düşürülmesiyle Adanaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Celil, meşin yuvarlağı kalecinin sağına atarak filelerle buluşturdu. 10

83. dakikada topla buluşan Roche sol çaprazdan kaleye direkt şutunu çekti. Kaleci Mikulic uzanarak topu kornere çeldi.

90. dakikada Tuzlaspor’un kullandığı kornerde defanstan dönen topu Posmac kontrol etti. Ardından Posmac düzgün bir vuruşla topu doksana gönderdi. 11



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Eray Eyisoy xx, Mehmet Özer xx

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren xx, Roche xx, Bennasser xx, Uğurca xx, Bruns xx (Tetteh dk. 67 x), İsmail xx, Samed Ali x (Ahmethan Köse dk. 46 xx), Fıratcan xx, Celil xx

Yedekler: Özer Soylu, Cem Özdemir, Harun Kaya, Rüştü Hanlı, Kingsley, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet x (Mustafa Emre Can dk.13 xx), İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Diack xx, Sedat xx (Tayfun Aydoğan dk. 90+2 ?), Bardhi xx, Ahmet xx (Rahmi Başaran dk. 61 xx), Selçuk xx, Safa xx (Kutay Kurt dk. 62 x)

Yedekler: Angeler, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Aksu, İbrahim Has, Gökhan Akkan, Tayfun Aydoğan

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Celil Yüksel (dk. 79 pen) (Adanaspor), Posmac (dk. 90) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Bruns, Roche, Bennasser, Evren Korkmaz (Adanaspor), Diack, Safa Kınalı, İsmail Konuk (Tuzlaspor)

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