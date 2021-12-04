Sait Karafırtınalar: ”Günün sonunda cepte bir puan varsa kazançtır”

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Tuzlaspor ile berabere kalan Adanaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ”Bir puanlar çok değerli, bir puanlar yetmediği zaman yetmiyor. Şu anda çok değerli” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Adanaspor, Tuzlaspor ile 11 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ”Dakika ve skora göre oynamasını öğrenmemiz lazım, onu da öğreneceğiz. Takım halinde savunma yapmayı hücum yapmayı öğrendiğimizi gibi bunu da öğreneceğiz. Bir süreç yaşıyoruz öğrenerek. Sancılı oluyor bazen. Ama bugün ki oyun 25 dakika haricinde tamamen bizdeydi oyunun üstünlüğü. Kaçan penaltı direkten dönen pozisyon. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Belki iyi kullanabilseydik duran toplardan daha çok pozisyon üretebilirdik. Maçtan çıkartmamız gereken çok dersler var. Biz çıkardık, inşallah oyuncularımızda çıkaracak. Hep beraber. Günün sonunda cepte bir puan varsa kazançtır. Bunu sezon sonunda ne demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Bir puanlar çok değerli. Bir puanlar yetmediği zaman yetmiyor. Şu anda çok değerli” dedi.

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