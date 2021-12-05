Çukurova’da Kariyer Günleri Kariyer Günleri, 5 meslek dalında Türk, Suriyeli ve cinsiyet eşitliğine dikkat edilerek belirlenen toplam 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmek amacıyla Adana’da Kariyer Günleri gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği FRIT Fonu kapsamında, KFW tarafından yönetilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin (SEUP) genel amacına uygun olarak, Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 5 meslek dalında 11 ve 12'nci sınıftan oluşan Türk, Suriyeli ve cinsiyet eşitliğine dikkat edilerek belirlenen 150 katılımcı öğrenci etkinliğe katıldı.

Yetkililer, 5 gün süren Kariyer Günleri hakkında şu bilgileri verdiler:

“Kariyer Günleri’nde öğrencilerimiz; Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, ElektrikElektronik Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojisi alanında çıraklıktan başlayıp iş hayatında büyük başarılara imza atmış iş insanlarıyla onların "Başarı Hikayeleri" ile tanıştılar. Okul hayatının sonlarına yaklaştıkları günlerde iş kurma hayali kuran öğrencilerimizin hayallerini hedef yapabilmeleri için KOSGEB destekleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrencilerimize proje ekibi tarafından iş müracaatı esnasında gerekli olan CV hazırlama ve yaşamın her alanında gerekli olan iletişim konusunda bilgilendirmeler yapıldı.”

Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi Proje Ekibi Uğur Özkan, Mustafa Dönmez, Özcan Bakır ve Savaş Özkan tarafından hazırlanarak merkez müdürlüğünce sözleşme makamına sunulan ve SEUP yönetimi tarafından uygulanmaya değer bulunarak kabul edilen Kariyer Günleri Projesinin açılışı Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projelerden sorumlu Şube Müdürü Ali Erdoğan'ında katılımıyla gerçekleştirildi.

5 gün süren etkinlikler kapsamında meslek erbabı sohbetlerinde Murat Tatlı, Mustafa Sav, Ganime Çokaçar, Olgu Sarı, Gökhan Korkmaz, Şefik Arslan, Veysel Bulat, Mehmet Ali Biricik, Turgay Karakayış, Münür Burgu, Sinan Turhan, Arif Karamut ve Nuran Altun öğrencilere iş deneyimlerini aktardılar.

Kosgep destekleri ve iş yeri açma prosedürlerini Mücahit Kaleli, etkili iletişim becerilerini Rehberlik Öğretmeni Özcan Bakır anlatırken, Uğur Özkan ve Mustafa Dönmez de Cv hazırlama ve iş başvuruları konusunda öğrencileri bilgilendirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.