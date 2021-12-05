Adana’da torbacı operasyonu Polisin yaptığı operasyonda 7 zanlıdan 4’ü tutuklandı

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Adana’da polisin yaptığı torbacı operasyonunda 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 Aralık’ta operasyon düzenlendi. Şüphelilerin satış yaptığı tespit edilen bölgelere yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 72 gram sentetik kannabinoid, 9 gram eroin, 2 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 286 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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