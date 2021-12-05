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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetin: "Cumhuriyete önce kadınlar sahip çıkmalı"

İHA

Başkan Çetin: "Cumhuriyete önce kadınlar sahip çıkmalı"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türk kadınına dünyanın birçok Batı ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı verildiğini hatırlatarak,“Bu nedenle cumhuriyete herkesten önce kadınlarımız sahip çıkmalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettar olmalı” dedi.
Başkan Çetin, Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Çukurova Belediyesi’nin sahada çalışan kadın personelinin ve Çukurova Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinden sosyalpsikolojik destek alan danışanların katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çetin, “Cumhuriyet kadınları için özel bir gün. Türk kadınının ne kadar özel özel olduğunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tescillemiştir. Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinden önce belki de ilk kez Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. İngiltere’de bile kadınlar gösteriyor yapıyorlar ve ‘Bizim Türk kadınından ne eksiğimiz var’ diyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemi kadınlarımız unutmamalı ve herkesten daha fazla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettar olmalı” dedi.
Başkan Soner Çetin, Büyük Önder Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sonrası elinde her türlü imkan varken ve istese kendini halife bile ilan edebilecekten cumhuriyeti ilan ettiğini vurguladı. 29 Ekim’de Cumhuriyetin 98’inci yılının kutlandığını anımsatan Başkan Çetin, “Cumhuriyet ilelebet yaşayacak ve buna en büyük desteği siz kadınların vermesi gerekir. İkinci sınıf vatandaşlıktan kurtaran ve yaptığı her devrimle kadınlara verdiği önemi ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en fazla kadınlarımızın sahip çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi’nin her projesinde kadınları düşündüklerini ve bu konuda çığır açtıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bizler de Çukurova Belediyesi olarak öncelikle kadın çalışanlarımız ve kadın seçilmişlerimiz başta olmak üzere el ele verdik ve kadın dostu belediye nasıl olunur bunun çabasını gösterdik. Bu konuda çığır açtığımızı düşünüyorum. Kadın olmadığı halde kadın dostu belediye başkanı olarak tanımlanmak beni mutlu ediyor. Çünkü her projemizde mutlaka kadınlar var. Semt kreşlerimizin sayısı 9 oldu, kadın sohbet ve dayanışma evlerinde kadınlarımız gidiyor sosyalleşiyor, hobilerini geliştiriyor, meslek edinmek isteyenler de 27 farklı branşta meslek kursu verilen Atatürk Kadın Yaşam Köyüne devam ediyor. Biz kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”
Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından etkinliğe katılan kadınlarla birlikte pasta kesti. Etkinlik Şimal konseriyle devam etti.

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