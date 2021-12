Kozan'da okul bahçesine fidan dikildi peyzaj çalışması yapıldı

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye ekipleri tarafından Gazi Mahallesi’nde bulunan lise bahçesine "Her Çocuk Fidandır" projesi kapsamında fidan dikilip peyzaj çalışması yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın, Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaretinde okul idaresi ve okul aile birliğinin talebi üzerine okul bahçesine Park ve Bahçeler Müdürlüğünce keçiboynuzu, oya, fırça çalısı, çınar, İskenderun kauçuğu, gül, lavanta, sarmaşık, Bodrum papatyası, portakal nergisi ve Medine gülü çeşitlerinden oluşan hem ağaç hem de çiçek türü bitki dikimi yapıldı.

Başkan Özgan, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştiği bu irfan yuvamızın yeşermesine katkıda bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Park ve Bahçeler ekiplerimiz tarafından dikilen bu ağaçlar ve çiçekler yeşerdikçe bölgeye bol miktarda oksijen sağlayacaktır. Sonuçta her fidan bir çocuk, her çocuk bir fidandır" dedi.

Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Türkeş Manga, yapılan çalışmadan dolayı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ekibine teşekkür etti.

